Schon als kleines Mädchen verbrachte die gebürtige Bernerin die Ferien mit ihrer Familie in Silvaplana. Die pensionierte Geologieprofessorin und Frauenrechtlerin wuchs in Zollikofen BE auf und lebte unter anderem in Kopenhagen, Paris, Den Haag, London, Wien und Zürich. Als die dreifache Mutter 2001 vorzeitig in Pension ging, zog sie ins Oberengadin. «Ich bin vor allem von der Landschaft fasziniert.»