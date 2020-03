Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?

Durchaus. Wobei das für mich bedeutet, dass ich für gleiche Rechte einstehe. In unserer Gesellschaft wird Feminismus leider immer wieder mit Männerhass gleichgesetzt, was überhaupt nicht der Fall ist. Im Gegenteil, ich liebe Männer! So oder so bin ich gegen jede Ungerechtigkeit und Ausgrenzung, wo immer sie stattfindet. Neulich hat sich eine junge Frau bei mir bedankt. Für all das, was ich für die Frauen getan hätte. Das hat mich enorm gefreut. Umso mehr, als meine Möglichkeiten, etwas zu verändern, bescheiden sind.