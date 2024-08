Bald wartet zum Abschluss der Saison ein Höhepunkt auf Lario: «Ich freue mich riesig auf das 125-Jahre-Jubiläumsschwingfest des Eidgenössischen Schwingerverbands in Appenzell.» Am 8. September ist es so weit: Dann trifft sich dort die Schweizer Schwinger-Elite. Bis dann hat Lario noch Zeit, um an einem schönen Sommermorgen im Beach House direkt am See einen Kaffee zu geniessen und für das grosse Ereignis mental aufzutanken. Dafür gibt es nicht viele Orte, die schöner sind.