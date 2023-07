Das liebe ich am Sommer

Ich liebe den Sommer über alles. Mit der Familie im Park, mit meinem älteren Sohn auf dem Basketballplatz, alle zusammen im Badeschiff mitten in Berlin die Sonne geniessen. Ich bin einfach durch und durch ein Sommermensch.



Und das mag ich ein bisschen weniger

Der Sommer ist einfach immer zu kurz, egal wie lange er geht. Und wenn ich irgendetwas kritisieren muss, dann ist es das Einschlafen in wirklich heissen Nächten. Ich bin ein Mensch, der immer eine Decke brauchen will und da hilft die Hitze nicht.



Im Sommer kann ich nicht ohne…

…Basketball, Sonnenbrille und kurze Hose und möglichst wenige Termine.