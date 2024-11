«Ein Trump täte auch der Schweiz gut»

Es war Zufall, dass ich 1999 in die USA gekommen bin. Ich wollte einen Job im Ausland, auch andere Länder wären infrage gekommen. Derzeit arbeite ich für ein Schweizer Unternehmen, das Ladestationen für E-Autos entwickelt, und baue die Verkaufsorganisation in den Staaten auf. In der Freizeit reisen meine Frau und ich gern und spielen Pickleball – das ist ähnlich wie Tennis und hier gerade total in. Wir haben zwei Söhne, einer von ihnen ist in der Navy. Ich bin nun seit acht Jahren Amerikaner. 2016, als ich das erste Mal wählen konnte, überzeugte mich Donald Trump noch nicht. Ich wählte ihn nicht, meine Frau schon.

2020 kreuzte ich seinen Namen auf dem Wahlzettel mit gutem Gewissen an. Und dieses Jahr bin ich noch überzeugter für Trump. Für ihn spricht: Er ist nicht aus dem politischen Establishment. Politiker schauen heute vor allem für sich selbst. Doch Trump ist steinreich. Was bedeutet: Ihn kann man nicht kaufen. Denn was will er? Noch reicher werden? Okay, er ist ein Rüpel. Aber für mich ist nicht entscheidend, wie er etwas sagt – sondern was!

Und ich nehme ihm seine ‹America First›-Strategie ab. Jetzt müssen wir zuerst einmal für uns selbst schauen. Die grössten Probleme sind die Zuwanderung und die Inflation. Eine Packung Speck kostet inzwischen acht Dollar, das ist doppelt so viel wie noch vor vier Jahren! Wir gehen nur selten ins Restaurant, weil es einfach so teuer ist. Trump ist, davon bin ich überzeugt, trotz seinem Reichtum näher an den normalen Bürgern und ihren Problemen dran als die Demokraten.»