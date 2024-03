Der Doppelbürger nahm die Schlappe sportlich. Schliesslich wurde sein Werk an der Documenta in Kassel und im Today Art Museum in Peking gezeigt. Wer darf das schon von sich behaupten? Der Sohn eines Schweizers und einer Französin wurde 1943 in Bern geboren. Roger Pfund wuchs zweisprachig auf, liebte Musik, spielte viele Jahre leidenschaftlich Kontrabass in einem Jazz-Trio. Gemalt hatte er schon immer: «Die Kunst gibt mir Energie für alles andere.» Auch im Alter blieb er cool, trug pinkfarbene Hemden und einen orangen Seidenschal, hatte stets eine Zigarette in den Händen.