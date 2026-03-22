Ein vergessenes Kapitel des Zweiten Weltkriegs

Der Tessiner Rues gilt als Experte für die Geschichte seines Heimatkantons, speziell für die deutsch-faschistischen Beziehungen während des Zweiten Weltkriegs. Sein Historikerkollege Abplanalp forschte zur Partisanenrepublik Ossola und lebte als Student selbst ein Jahr in Domodossola. Ursprünglich wollte das Duo seine auf dem Blog des Schweizerischen Nationalmuseums veröffentlichten Beiträge zu diesem eher vergessenen Thema der Schweizer Geschichte als Buch herausbringen. «Doch als wir damit anfingen, merkten wir, dass das so nicht funktioniert, und schrieben es komplett neu.» In zwölf Kapiteln bringen die Autoren in ihrem Werk das Ossolagebiet als wichtige Grenzregion näher, beleuchten Kriegsverbrechen vor den Toren der Schweiz, geben Einblick in die Tessiner Widerstandsbewegungen und berichten über die Rettung des Simplontunnels kurz vor Kriegsende.