Leidend hängen die Jesus-Figuren am Kreuz. Die Dornenkronen drücken schwer auf ihren Häuptern. Statt der erhofften Auferstehung haben sie im Sammlungszentrum in Affoltern in Albis ihre letzte Ruhestätte gefunden. 870 000 Objekte aus allen Epochen und Kantonen sind in den Hallen untergebracht. Während die rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die langen Wege gern das Trottinett nehmen, bleibt Markus Leuthard (61) eisern: Er macht alles zu Fuss. Seit 2007 leitet der Zürcher eine der aufregendsten Sammlungen des Landes. Eigentlich gehört er nach 36 Jahren selber ein wenig zum Inventar: Keiner kennt den Museumsschatz der Eidgenossenschaft besser als er! «Ich arbeite seit 1987 in dieser Institution. Meine Arbeit ist ungemein spannend. Wir bewahren hier die Vergangenheit auf und schauen gleichzeitig in die Zukunft. Es geht bei allen Objekten, die hier lagern, um die Schweizer Identität und die Vielfalt von Geschichte und Kultur. Die Frage, was sammlungswürdig ist und die Menschen in zehn oder hundert Jahren interessieren wird, ist eine knifflige Angelegenheit.»