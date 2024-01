Die Räuber kamen, als die Familie in den Skiferien war

Wie nun verschiedene Medien übereinstimmend berichten, ist der Grund für Christa Rigozzis Schock ein Einbruch in ihre Villa in Monte Carasso im Tessin. «Blick» und das tessiner Nachrichtenportal Tio.ch schreiben, dass Diebe in das Haus der Familie eingedrungen seien, während Christa, Giovanni und die Zwillinge Alissa und Zoe in den Skiferien in Zermatt weilten und dort den Jahreswechsel und den Geburtstag der Kinder feierten. Wie hoch der Schaden ist und was die Räuber entwendet haben, ist nicht bekannt. Auf Anfrage von «Blick» sagt die Polizei lediglich, dass sie einen Einbruch aufgenommen haben, weitere Auskünfte würden jedoch nicht erteilt.