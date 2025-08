Intimacy-Koordinatorin Salome Schneebeli

«Ich bin sofort eingeschritten»

Dass es Intimacy-Koordination bei Film und Theater braucht, hat Sabine Schneebeli mehr als einmal erlebt. «Ich erinnere mich vor allem an einen Dreh mit einer jungen Schauspielerin, bei dem der Regisseur zwei Sekunden vor der Szene improvisieren wollte und erklärte, sie solle jetzt alles ausziehen. Ein absolutes No-Go», sagt sie. «Das war nicht abgesprochen. Ich bin sofort eingeschritten und habe ihn unterbrochen.» In ihrer Tätigkeit als Intimacy-Koordinatorin begleitet Schneebeli nicht nur heikle Szenen, sondern ist oft auch seelische Unterstützung am Set. «Schauspielerinnen wollen nicht als schwierig gelten. Ich beobachte, dass gerade junge Frauen aus diesem Grund oft Hemmungen haben, Nein zu sagen. Ich bin da, um sie zu unterstützen. Denn diese Sorge kommt leider nicht von ungefähr. In vielen Kontexten wird den Darstellerinnen noch immer vermittelt, dass wenn man Nein sagt, man kompliziert oder schwierig ist.»