Sie flirtet in Billy Wilders Komödie «One, Two, Three» (1961) mit Hollywood, beweist in «Monsieur» (1964) neben Jean Gabin französisches Flair. In über 50 Filmen ist sie seit drei Jahrzehnten feste Grösse im Kino und in Schweizer Stuben. Sie ist Lilo National. In einer Zeit, in der klassische Rollen und Schönheitsideale in Filmen zelebriert werden, verkleidet sie sich 1960 in «Gustav Adolfs Page» als Junge. «Ich habe mich einfach immer etwas anders verhalten», antwortet sie in einem Interview später auf die Frage, ob sie emanzipiert war.