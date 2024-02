«All 4 One» heisst der Song zu den National Winter Games, dem grössten Sportanlass für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in der Schweiz. Vom 14. bis 17. März kämpfen in der Region Haslital Brienz im Kanton Bern 600 Teilnehmende in den sechs Sportarten Curling, Ski Alpin, Snowboard, Langlauf, Schneeschuhlaufen und Unihockey um Medaillen.