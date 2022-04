Zuerst seien die Adern an der Stirn von Dr. Werner Meier etwas angeschwollen, doch dann «gab er mir recht, und ich durfte auch andere Reportagen machen». Von da an fühlt sie sich wie ein Fisch im Wasser: Entschädigungsforderungen nach dem Ausfall einer Telefonzentrale in Zürich Hottingen, El-Al-Attentat in Zürich, Homestory beim damaligen Bundespräsidenten Roger Bonvin, Einschulung von tschechischen Kindern, die als Flüchtlinge nach dem Prager Frühling in die Schweiz gekommen sind. Neben dem Jom-Kippur-Krieg berichtet sie auch aus El Salvador. «Nach diesen zwei Kriegserfahrungen war für mich klar: Ich will das nicht mehr. Wenn man so viel Schlimmes sieht, geht man kaputt.»