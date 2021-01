Wo und wie lernten Sie sich kennen?

UW: Am 23. Januar 2019 in «Das Zelt».

SH: Wir waren beide eingeladen und sassen per Zufall nebeneinander. Da hat es bei beiden gefunkt.

UW: Im Mai 2020 haben wir uns verlobt. Und in ein paar Wochen heiraten wir in Arosa.

SH: Im kleinen Kreis, mit Familie und wenigen Freunden, je nachdem was Corona zulässt.