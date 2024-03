Um genau 16.37 Uhr öffnet sich der rote Samtvorhang im Théâtre Libre in Paris. Auf der Bühne die Dorfmusik Ancienne Cécilia de Chermignon aus Crans-Montana VS. Dirigent Arsène Duc (59) gibt das Zeichen, die Blechinstrumente spielen die ersten Takte des «Palladio» von Karl Jenkins – ein Stück, das Ordnung und Harmonie symbolisieren soll. «Etwas schneller und ganz sec», hatte der Dirigent die Musikerinnen und Musiker in der Probe am Mittag angewiesen.