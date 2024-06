Für die Golfbegeisterung in der Familie ist Jamiro (21) verantwortlich. «Im Rahmen eines Sporttages an der Schule habe ich Golfen erstmals ausprobiert und Gefallen daran gefunden. Danach hat es auch meinen Papa und meine Mama gepackt», erzählt er. Die Einzige, die mit Golf nichts anzufangen weiss, ist Schwester Kayley (18). «Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sie ebenfalls dafür zu begeistern. Das wird aber schwierig, sie hat einen starken Charakter und ist eigenwillig», witzelt der ältere Bruder. Allerdings hat auch er nebst dem Golfen nur wenig mit seinen Eltern gemeinsam. «Ich interessiere mich zwar sehr für Musik und finde es spannend, was meine Eltern tun. Aber ich sehe meine Zukunft nicht in dieser Branche», so Jamiro.