«Eine Wohnung, die sich auch gut auf Bildern macht»

Sie gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. Für ein Bild von sich selbst, wie sie in einem Fünfsternehotel in Gstaad BE einen Cappuccino trinkt, erntet sie Tausende Likes. Mit zwölf Jahren meldete sie sich bei Instagram an und veröffentlicht seither perfekt inszenierte Bilder von sich selbst an schönen Orten wie Ibiza, Kreta oder wie kürzlich aus Mexiko.