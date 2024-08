Wie wirkt sich das launenhafte Wetter auf den Schweizer Tourismus aus?

Der Frühling war sehr schwankend – bis in den Juni. Wir können unverkaufte Hotelbetten nicht ins Lager stellen und am nächsten Tag zu Geld machen. Jede nicht verkaufte Nacht ist verloren. Das können wir nur in der Zukunft kompensieren. Nun ist der Sommer da. Und es ist so heiss, dass die Leute in die Berge wollen. Auch die ausländischen Gäste kommen gern in die Schweiz, weil es in Europa an vielen Orten Hitzewellen gibt. Ich bin überzeugt, dass viele, die wegen des Wetters im Frühling keine Ferien in der Schweiz buchten, dies nun im Herbst nachholen werden.