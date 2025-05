Eishockey-Coach zieht positive Bilanz trotz Niederlage

Vom Ausgang? Sie haben auf der Bühne gesagt, Sie hätten gelernt aus den letzten beiden Malen, als Sie Silber holten – damals seien Sie ins Bett gegangen, dieses Mal in den Ausgang …

(Schmunzelt.) Ja, vom Ausgang. Aber man investiert schon sehr viel Energie in eine solche WM. Menschen haben gern schöne Gefühle und Emotionen. Und die hatten wir am Finaltag nicht. Trotzdem bin ich unglaublich stolz auf das, was wir geschafft haben als Team, auf den Zusammenhalt.