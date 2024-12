Ob er sich selbst als Held sieht? Stránský lacht laut und sagt: «Nein! So etwas sollte nicht heldenhaft sein, sondern normal.» Eishockey sei seiner Meinung nach eine der fairsten Sportarten überhaupt. Mit dem Videobeweis sei es sogar noch gerechter geworden. «Eishockey ist ein Sport für Gentlemen. Wir wollen niemanden verletzen und respektieren uns gegenseitig.» Mit dieser Haltung will Matěj Stránský auch ein Vorbild für seine Kinder sein. Er und seine Frau Romana (34) wünschen sich, dass ihre Tochter und ihr Sohn zu respektvollen, liebevollen Menschen heranwachsen. Der dreijährige Maxim steht bereits in den Startlöchern für sein erstes Eishockeytraining. Die sechsjährige Thea hingegen hat das Eis auf andere Weise erobert: Sie schwingt die Kufen als Eisprinzessin. Erst kürzlich hat sie den ersten Wettbewerb in ihrer Altersklasse gewonnen. An jenem Tag sass Matěj Stránský auf der Tribüne und jubelte seiner Tochter zu.«Ich war ein sehr stolzer Papa.»