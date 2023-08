Von der Bergkuppe aus beobachtet eine Handvoll Wanderer in Daunenjacken ungläubig, was zu ihren Füssen geschieht: Jeannette breitet ein Badetuch über den Steinschutt, platziert daneben die regenbogenbunte Schwimmnudel, wirft sich einen geblümten Frottee-Poncho über, entledigt sich der Kleider und schlüpft in ihren knallroten Badeanzug. Kurzer Schreck, als sie die Badekappe überstülpt. «Mist, ich habe meine Ohropax vergessen!» Jetzt muss sie improvisieren, rollt sich aus Papiertaschentücherschnipseln Stöpsel und stopft sich die in die Ohren. «Ohne ins Wasser zu gehen, wäre sehr unangenehm und schmerzhaft», sagt sie, ehe sie schnurstracks in das kalte Wasser stapft. Ohne Zittern, ohne Bibbern. Nicht mal ein Schnaufen ist zu vernehmen. So wie andere sich fürs Ferienfoto im Wasser liegend am karibischen Sandstrand präsentieren, posiert die 55-Jährige an diesem Morgen im eisig kalten Griesslisee. Dann krault sie drauflos.