An den Wänden hängen Fotos von Wettkämpfen, gemalte Bilder in bunten Farben zeigen die Biellmann-Pirouette. Vor dem Cheminée sammeln sich die Auszeichnungen, vom «Bravo Otto» bis zur Weltmeistermedaille. Seit fast 40 Jahren lebt Denise Biellmann in dieser Wohnung im Zürcher Oberland. «Ich fühle mich wohl hier, bin nahe bei der Dolder-Eisbahn.» Da, wo für Denise alles begann. «Es ist bis heute von all den Eisfeldern, auf denen ich gelaufen bin, mein liebstes geblieben.»