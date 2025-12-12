Elena Miras plaudert Sex-Geheimnisse aus

Doch was hält die Mutter einer kleinen Tochter von Sex im Flugzeug? Die meisten der Kandidaten wären dafür zu haben. Die, die es nicht möchten, werden von den anderen Männern ausgelacht. Und auch Miras findet: «Ja, natürlich! Es gibt ja auch einige Sachen im Leben, die einmal passieren – und dann nie wieder.» Ob sie damit meint, dass sie schon einmal Geschlechtsverkehr über den Wolken hatte oder es einfach gern mal ausprobieren möchte, lässt sie offen. Wenn Sex im Flugzeug, dann aber in der Businessklasse, betont Elena Miras.