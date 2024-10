Die beiden leben seit Anfang des letzten Jahres zusammen in Schenkon LU und betreiben die Bar Weinerei in Geuensee. Kennengelernt haben sie sich einst beruflich, später kam es zum Wiedersehen. «Wir haben uns im Frühling 2020 auf einen Kaffee wieder getroffen und haben sehr viele Gemeinsamkeiten erkannt», so Ruefer vor ein paar Monaten zu Telezüri. Im März 2022 machten Müller und Ruefer ihre Liebe dann offiziell.