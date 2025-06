«Elisa hat die Prioritäten verändert»

In ihrer kleinen Familie mit Sascha Ruefer und Elisa ist Eliane Müller angekommen. «Genau so hat es vorher in meinem Kopf schon ausgesehen», verrät sie und ihr ist das Glück anzusehen. Während der Schwangerschaft habe sie weiterhin Auftritte gehabt und erinnert sich, dass sie «viele Momente auf der Bühne bewusster gelebt» habe in dem Wissen, dass ein kleines Wesen in ihr heranwachse. Was die Schwangerschaft mit ihrer Stimme gemacht hat, wie das Leben als Patchworkfamilie funktioniert und wem Elisa mehr gleicht – das und mehr erzählt Eliane Müller im aktuellen SI.Talk.