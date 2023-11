Schwimmwesten im Wasser

Am nächsten Tag fliegt die Bundesrätin von Athen nach Lesbos. Die türkische Grenze ist an gewissen Stellen nur zehn Kilometer entfernt. Bei Dämmerung sieht man die Lichter auf der anderen Seite des Meeres, an der Küste treibt ab und an noch eine alte Schwimmweste auf dem Wasser. Täglich versuchen Menschen mit dem Boot in die EU zu gelangen. Wenn sie nicht von der Küstenwache zurückgeschickt werden oder ertrinken, stranden sie in einem Flüchtlingslager. Die Bundesrätin besucht das Lager Mavrovouni. Es wurde in nur wenigen Tagen aufgebaut, nachdem das Elendslager Moria vor drei Jahren abgebrannt war. Wo früher Zelte standen, befinden sich heute Container. Über 4700 Menschen leben hier. Die Schweiz hat das Camp mit medizinischer Ausrüstung und dem Aufbau der Trinkwasserversorgung unterstützt.