Sie will ganz oben mitschwingen

Montagabend in Bern, auf dem Bundesplatz pflügt sich ein Putzmobil durch das Konfettimeer, der Zwiebelgeruch ist verdunstet, und der 12er-Bus fährt wieder dort, wo er immer fährt. Feierabend an diesem Tag des Ziebelemärits. Aber nicht für Elisabeth Baume-Schneider, 58. Es ist kurz nach 20 Uhr, als die jurassische Ständerätin das Bundeshaus verlässt. Der erste Sessionstag ist geschafft. «Aber ich muss noch sehr, sehr viel arbeiten», sagt sie. Baume-Schneider ist offiziell für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga nominiert. Weil sie in der Deutschschweiz noch nicht so bekannt ist wie ihre Konkurrentin Eva Herzog, muss sie bei jeder Gelegenheit für sich werben. Oder anders gesagt: jeden Tag bis zur Wahl die beste Version von sich selbst zeigen. Was für ein Druck! Elisabeth Baume-Schneider meistert ihn, so scheints von aussen, souverän: mit stiller Vorbereitung, einem Berndeutsch, das ein bisschen so tönt, als würde sie singen, und einem Nachtessen in der Quartierbeiz Du Nord.