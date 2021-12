Am 23. Februar 1981 kurz vor 18 Uhr nimmt der spanische König Juan Carlos das Telefon zur Hand und wählt Elizabeth Teissiers Nummer. Er will ihr mitteilen, dass ihre Prognose nicht eingetroffen sei. Die Star-Astrologin hat ihn vor erschütternden Ereignissen rund um den 20. Februar gewarnt. «Während wir am Telefon sprachen, unterbrach er mich plötzlich und sagte, er rufe später zurück, in seinem Parlament seien soeben Schüsse gefallen», erinnert sich die Genferin. In den Abendnachrichten folgen Meldungen über den Putschversuch gegen die Demokratie. «Tags darauf meldete er sich wieder und wollte wissen, wie es weitergeht.» Seither sendet Elizabeth Teissier dem mittlerweile zurückgetretenen König, mit dem sie per Du ist, jedes Jahr zu seinem Geburtstag am 5. Januar ein auf ihn zugeschnittenes Horoskop.