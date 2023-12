Sie verkehren seit Jahrzehnten in hoch angesehenen Kreisen. Welche Anekdote erzählen Sie heute noch gerne?

Wie ich Juan Carlos von Spanien zum ersten Mal begegnete: Ich fiel ihm praktisch in den Schoss! Bei einem Staatsempfang in Paris verfing sich ein Absatz meines Stöckelschuhs in meinem Kleid, und ich stürzte auf ihn zu. Die Königin an seiner Seite quittierte das Malheur mit einem gequälten Lächeln. Danach kam es über gemeinsame Bekannte zum Kontakt. Ich erinnere mich an einen Lunch an einem 30 Meter langen Esstisch in Madrid – mit Tellern aus Gold! Daraus entstand eine Freundschaft, die über 40 Jahre andauerte.