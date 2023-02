Elli Spagnolo brilliert im neuen Film von Ursula Meier

Eine Karriere als Schauspielerin kann ungeahnte Herausforderungen mit sich bringen. «Ich musste erst einmal meine Unterschrift üben», sagt Elli Spagnolo und lacht verlegen. Denn seit die 14-jährige Waadtländerin in Ursula Meiers neuem Film «Die Linie» ihr Leinwand-debüt gegeben hat, posiert sie an Filmfestspielen – zum Beispiel in Zürich oder Berlin – für klickende Kameras und gibt Autogramme. In ihrer Heimatstadt Lausanne sei sie gar schon beim McDonald’s erkannt worden, erzählt der Teenager. Nicht dass Elli dies für erstrebenswert hält. Im Gegenteil: «Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Freunde mich plötzlich mit anderen Augen sehen.»