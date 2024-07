Ab dem 7. November 2024 wird der Film nicht nur in der Deutschschweiz, sondern auch in der Romandie, im Tessin und sogar in Deutschland in den Kinos zu sehen sein. Steinberger selbst sagt: «Meine bisherigen Erfahrungen zeigten, dass jeder Dreh zu einem tiefgreifenden Erlebnis wird. ‹Typisch Emil› macht da keine Ausnahme.» Der Film soll nicht nur Steinbergers aussergewöhnliche Leistungen zeigen, sondern auch den Menschen hinter der öffentlichen Figur, inklusive seiner Frau Niccel Steinberger. Regisseur Phil Meyer betont, wie wichtig es dem Team gewesen sei, Emil in seiner Authentizität darzustellen und wie dankbar er für die Möglichkeit ist, ihm und Niccel so nahezukommen.