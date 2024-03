«Da will man das erste Mal bei frühlingshaftem Wetter seinen Espresso auf dem Balkon geniessen und schon kommt unangekündigter Besuch!», schreibt der 91-Jährige zu einem Video. Dieser «unangekündigte Besuch» hatte in Emils Fall rotes Fell, einen buschigen Schwanz und grosse Lust auf eine Baumnuss. Es handelte sich dabei nämlich um ein eurasisches Eichhörnchen, also eines mit rotem Pelz und Fell an den Ohren, welches diese lang und spitz aussehen lassen.