Emotionale Abschiedstour für Pegasus

Dann geht es zur Bühne. Sie stecken die Köpfe zusammen. «Geben wir nochmals Vollgas?», fragt Veraguth. «Jawoll», ruft Spahni. «Etwas anderes kennen wir nicht. Ab dem zweiten Song steht das Publikum. Bei «How Much Can a Heart Break» halten die Fans rote Papierherzen vor ihre Handylichter. Gegen Schluss wendet sich der Leadsänger noch einmal ans Publikum. Er dankt der Crew, den Fans, den Bandkollegen. Dann ergreift Spahni das Wort: «Was für ein unglaubliches Glück, dass wir an derselben Strasse aufgewachsen sind.» Er erinnert sich, wie die Jungs damals zu ihm kamen, während er noch die Backstreet Boys und DJ Bobo hörte. «Sie zeigten mir die Beatles, und ich merkte: Das ist noch etwas besser.»