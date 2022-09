«Es fühlt sich an wie ein Freudenfest»

Der Hype um Federer lässt in London beinahe die Trauerfeierlichkeiten um Queen Elizabeth II. vergessen. Schon bei der Trainingssession ist die O2 Arena rappelvoll gewesen. Auf dem Schwarzmarkt wurden für Tickets bis 300 Pfund bezahlt. Bei der Teamvorstellung brandet dem Schweizer der grösste Applaus entgegen. Federer ist sichtlich gerührt: «Ich bin stolz, dass ich so lange auf einem hohen Level spielen konnte – und so viele Fans habe. In den Corona-Zeiten hat man gesehen, was das ausmacht. Ich habe so viele unglaubliche Momente erle- ben dürfen, durfte viele Freundschaf- ten auf der Tour schliessen und in vollen Stadien spielen – und hatte dabei das Publikum stets hinter mir. Ich hätte niemals gedacht, so eine Karriere zu haben.»