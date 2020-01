Pierre Benoit, ehemaliger Sprecher des Fussball-Nationalteams, sagt: «Wir haben einen der grossartigsten Fussballer und einen herzensguten Menschen verloren.» Einzigartig in der Tat: Vier mal wurde Künzli, der auch in Amerika spielte, in der Schweiz Torschützenkönig - bis heute hat das noch kein anderer Fussballer geschafft. In einem Spiel des FC Glarus schoss der geniale Stürmer und zweifache Schweizer Meister (FC Zürich) in einem Spiel 17 Tore.