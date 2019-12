Fussballer Fritz Künzli ist gestorben

«Mein Fritz ist ein Wunder», freute sich Kaelin etwa im Herbst 2017. Damals nahm er wieder am gesellschaftlichen Leben teil, ging einmal pro Woche in die Tennishalle und trainierte auf dem Hometrainer. Im Jahr 2018 erlitt er jedoch einen Schlaganfall, der ihm sehr zusetzte. Heute Sonntagmorgen ist Fritz Künzli in der Zürcher Klinik Hirslanden eingeschlafen – seine Lebenspartnerin Monika Kaelin war bis zuletzt an seiner Seite.