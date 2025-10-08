«Empfinde die Frage als sehr persönlich»

Christina Hänni (35) stellt sich auf Instagram wieder einmal der Neugier ihrer Fans. «Wünscht ihr euch ein zweites Kind?», möchte eine Person in der neusten Fragerunde von der Tänzerin wissen. Sie nimmt die Frage auf, auch wenn sie ihr eigentlich etwas zu weit geht. Offenbar wird sie ihr so oft gestellt, dass sie ihr nun nicht mehr länger ausweicht.