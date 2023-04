Wie ist es Ihnen gelungen, Ihre Werte nicht aufzugeben?

Ich habe mir selbst Bedingungen auferlegt, die ich erfüllen muss, egal was in meinem Leben passiert. Eine davon ist, dass ich mit meiner Band, den Weeping Willows, Musik machen will. Ich habe lange nach einem Musikproduzenten gesucht, der das akzeptiert, und war sogar kurz davor, aufzugeben. Und dann, wie in einem Traum, kam der Brite Tim Bram, der auch schon mit Birdy und Paul McCartney gearbeitet hat. Wenn man das Unmögliche provoziert, tritt es am Ende ein.