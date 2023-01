Schwingerkönig Stucki tritt zurück

Nun hat Stucki auf Instagram angekündigt, seine Karriere Ende Saison zu beenden. «Heute ist mein 38. Geburtstag und ich starte in meine 23. Saison als Aktivschwinger. Eine unglaubliche Zeit, die mich und mein Leben sehr geprägt hat. Niemals hätte ich bei Beginn meiner Karriere zu träumen gewagt, was ich alles erleben durfte und erreichen konnte! Die vergangene Saison 2022 zählt zu einer meiner härtesten, wenn nicht die härteste überhaupt. Ich war sowohl physisch, wie auch mental noch nie so stark gefordert. Ich bin am ESAF in Pratteln als amtierender Schwingerkönig angetreten, dies angeschlagen und ohne vorab ein Kranzfest bestritten zu haben. Dass ich trotzdem meinen 7. Eidgenössischen Kranz erkämpfen konnte, macht mich glücklich und stolz – mit dieser grossen Zufriedenheit habe ich entschieden: die kommende Saison 2023 wird meine letzte sein – es ist Zeit, neue Wege zu gehen», schreibt Stucki auf Instagram.