Als Jahre später dann die ersten jungen Köche – viele verdienten zuvor ihre Sporen im Ausland ab – ihre Lokale in Zürich aufmachen, ist Grob zur Stelle. Geholfen haben ihm dabei die Erfahrungen in den sozialen Medien. Als Hobby betrieb er so erfolgreich einen Modeblog, dass er in der «Vogue» vorgestellt wurde und bei Aeschbacher in der Sendung landete. Und seine Ausbildung als Fotograf an der Zürcher Hochschule der Künste. «Danach wusste ich, wo mein Weg hinführt.»