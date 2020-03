Er hatte schon mal ein Nahtoderlebnis

Sieben Jahre lang sei er drauf gewesen, so Anaconda in dem Interview. «Meine Reflexe, damit aufzuhören, versagten total.» Dabei hätte er gewarnt sein müssen, welch schlimmes Ende dieser Teufelskreis nehmen kann: Im Jahr 1979 hatte der Sänger wegen der Drogen ein Nahtoderlebnis gemacht. Anaconda hatte sich damals in seinem Hotelzimmer in Kathmandu mit einer Überdosis billigen Rauchopiums eingenebelt. In Kombination mit einem Fieberschub konnte er damals von der Decke auf seinen Körper herabsehen.