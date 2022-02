Vater von drei Kindern

Endo Anaconda hinterlässt drei Kinder, zu denen er einen engen Kontakt pflegte. Die drei besuchten ihren Papa gern in seinem Haus im Emmental. «Wir schauen Filme und diskutieren viel», sagte der Sänger damals. Jeweils an Weihnachten waren die drei, die alle verschiedene Mütter haben, gemeinsam in seinem Haus. Ob eins seiner Kinder in die Fussstapfen des Vaters treten will? «Um Himmels willen», meinte dieser. «Kinder, die das machen, was ihre Eltern machen, werden nichts. Es ist nicht die Aufgabe meiner Kinder, so zu sein wie ich. Sie müssen ihr eigenes Ding machen, ihre eigenen Werte entwickeln. Ich kann sie nur zum Denken anregen.»