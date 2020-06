Zumal höhere Mächte wie die Corona-Krise gerade Künstler hart treffen können. Auch Stiller Has musste die fürs Frühjahr geplanten Auftritte in den Herbst verschieben. Traurig, findet Endo – auch wenn er «Pfadfinder» ursprünglich gar nicht mehr machen wollte. «Ich hatte eigentlich eine Frühpension im Kopf. Aber was soll man machen, wenn einem da noch so viele Songs im Kopf herumschwirren.» Sagts, setzt sich an seinen Schreibtisch und greift zur Feder. Er sei ein Geschichtenerzähler, sagt Endo Anaconda. Und kann als solcher nicht einfach aufhören, Geschichten zu erzählen. Seine eigene ist gerade an einem guten Punkt angekommen. Hier, in seiner «Höhle» mit dem heimelig knarrenden Holzboden, zuhinterst im Emmental – da, wo sich Has und Has Gute Nacht sagen.