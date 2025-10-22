Energy-Moderatorin joggt vier Stunden ins Büro

Am Sonntag wird Energy-Moderatorin Anja Schäublin (25) in Luzern ihren allerersten Marathon bestreiten. Als Vorbereitung auf den grossen Lauf wählt sie am Mittwoch eine etwas anderes Verkehrsmittel. Statt mit Auto oder ÖV joggt sie die 27 Kilometer von Baden AG zum Energy-Studio in Zürich. Die Route führt von Baden über Wettingen AG, Dietikon ZH und Schlieren ZH bis ins Zürcher Seefeld.
Immer wieder ist die Moderatorin live auf Sendung und präsentiert auch die Wettervorhersage von der Strecke aus. «Das Wetter mitten im Regen statt immer nur vom kuschligen Studio aus zu moderieren, war irgendwie auch mal cool», sagt die Aargauerin nach ihrer Ankunft zur Schweizer Illustrierten.
Im Dunkeln gehts los
Um fünf Uhr morgens läuft Schäublin in Baden los. «Am Anfang war es unheimlich, weil ich dort alleine unterwegs und es noch stockdunkel war, vor allem in den Waldpassagen», schildert sie. Immerhin sei es dort noch trocken gewesen. «Ab Wipkingen hat es voll angefangen zu schütten.»
Es ist bereits das zweite Mal, dass Schäublin von Baden ins Büro joggt. Beim ersten Mal brauchte sie rund drei Stunden. Dieses Mal sind es fast vier Stunden, weil sie unterwegs unter anderem den Schweizer Sänger Remo Forrer (24) in Empfang nimmt.
Unterstützung von prominenten Gästen
Der ehemalige Schweizer ESC-Teilnehmer begleitet die Moderatorin auf einem Teil der Strecke. «Ich war vor einem Jahr das letzte Mal im Gym», sagt Forrer zu ihr. Trotzdem zeigt sich der Ostschweizer fit genug, um während des Laufes noch eine Gesangseinlage für die Hörerinnen und Hörer von Energy zu geben. Daneben wird Schäublin von Micro-Sport-Influencer Manuel Meier begleitet, der die Aktion auf seinen Social-Media-Accounts dokumentiert.
Eigentlich hätte noch ein dritter Gast mitrennen sollen: der Zürcher Rapstar Eaz (32). «Leider hat er mir frühmorgens eine Nachricht geschickt, dass er nicht dabeisein kann», sagt die Moderatorin. Der Grund: Eaz findet frühmorgens kein Uber-Taxi, das ihn zur gewünschten Stelle bringt. «Ich habe 40 Minuten auf ein Uber gewartet», schreibt er der Aargauerin.
Und was nimmt sich Schäublin für ihren Premierenmarathon am Sonntag vor? «Ich will die 42 Kilometer einfach schaffen. Die Zeit ist mir egal.»