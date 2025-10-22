Energy-Moderatorin joggt vier Stunden ins Büro

Unterstützung von prominenten Gästen

Der ehemalige Schweizer ESC-Teilnehmer begleitet die Moderatorin auf einem Teil der Strecke. «Ich war vor einem Jahr das letzte Mal im Gym», sagt Forrer zu ihr. Trotzdem zeigt sich der Ostschweizer fit genug, um während des Laufes noch eine Gesangseinlage für die Hörerinnen und Hörer von Energy zu geben. Daneben wird Schäublin von Micro-Sport-Influencer Manuel Meier begleitet, der die Aktion auf seinen Social-Media-Accounts dokumentiert.