Aurora Ramazzotti erwartet einen Jungen

Wird es ein Mädchen oder ein Junge?

Blauer Rauch und blaues Konfetti machen es eindeutig: Es wird ein Junge! «Danke an alle. Wir lieben euch», schreibt die 25-Jährige zu einer Reihe an Fotos der Party und fügt ein blaues Herz hinzu. Auf den Bildern ist Ramazzotti unter anderem mit ihren beiden Eltern zu sehen, denen sie überglücklich in die Arme fällt. Mutter Michelle schien besonders gerührt: In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin ein Foto, dass sie mit Tränen in den Augen zeigt.