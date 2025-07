Im Hintergrund das Alpenpanorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau, im Vordergrund der Thunersee mit einer aufwendigen Bühnenproduktion. In Thun BE laufen die Proben für «Der Glöckner von Notre Dame» derzeit auf Hochtouren. Das Disney-Musical, das vom 9. Juli bis am 23. August aufgeführt wird, basiert auf dem Roman des französischen Autors Victor Hugo (1802-1885). Im Zentrum der Geschichte steht Quasimodo, der abgeschirmt von der restlichen Welt im Glockenturm der Pariser Kathedrale Notre Dame aufwächst. Sein einsames Leben nimmt eine Wende, als er sich auf das jährliche Fest der Narren schleicht und dort auf Esmeralda trifft. Das Stück wirft die Frage auf, was es bedeutet, ein Monster zu sein und was es braucht, um ein Mensch zu werden.