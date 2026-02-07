«Er hatte die Balance – auf dem Seil und im Herzen»

Die Regeln wurden mit jedem Kind etwas lockerer. «Bei Melo und Steffi war er am strengsten», sagt Kimberly. «Dann kam ich, dann Toni – und bei Leo liess er vermutlich viel mehr durchgehen als bei uns.» Leo lächelt. Er kennt die Geschichten. Und doch fehlt ihm etwas, das er nie mehr haben wird: die Zeit mit seinem Vater. Die Erfahrungen, die man beim Älterwerden teilt – und die Ratschläge, die jedes Kind braucht. Dies wird Leo nie kennenlernen – weil das Schicksal einen anderen Plan hatte. «Er war nicht alt, als er uns verlassen hat», sagt Kimberly leise, «er ging viel zu früh.» Das sei etwas, das sie immer wieder bewege, sagt sie: «Wir werden ihn nie alt sehen. Nie mit grauen Haaren. Nie mit Falten.»



Der Tod kam früh. Und plötzlich. «Es fühlt sich manchmal immer noch an wie gestern», sagt Kimberly, «Vor allem an Geburtstagen oder an seinem Todestag kommen die Gefühle wieder intensiv hoch.» Antonia nickt; «Ich denke jeden Tag an ihn. Wirklich jeden Tag.» Zu Hause hat die Zweitjüngste eine Ecke eingerichtet. Mit Fotos. «Wenn ich daran vorbeigehe, ist er da.»