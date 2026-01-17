Er ist der König vom Chuenisbärgli

Marco Odermatt hat hier jetzt Geschichte geschrieben. Und das an einem ganz besonderen Ort für ihn: «Das war schon von Anfang an meine Lieblingspiste. Ich war bereits als kleiner Junge als Fan hier in Adelboden. Da ist dann der Traum entstanden, selbst einmal hier den Berg runterzufahren.» Nun, Odi hat ein bisschen mehr gemacht als nur ‹einmal den Berg runterzufahren›. Dieser fünfte Sieg ist alles andere als selbstverständlich. Als erster Fahrer überhaupt gewinnt Odermatt den Riesenslalom am Chuenisbärgli fünfmal hintereinander, zieht an der schwedischen Legende Ingemar Stenmark vorbei und zementiert seinen Status als Massstab dieser Generation. Adelboden ist mehr als ein Rennen, es ist ein Ritual: ein kollektives Einatmen, wenn der Publikumsliebling im Starthaus steht, und ein kollektives Ausatmen im Zielraum, wenn es wieder gereicht hat. Dass neben Odermatt mit Loïc Meillard (29) Rang 6, und Luca Aerni (32) Rang 10, zwei weitere Schweizer in den Top Ten klassiert sind, passt ins Bild. Die Breite stimmt, die Zukunft auch.