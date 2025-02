2026 steht die nächste WM an, in Kanada, Mexiko und den USA. Des Fusionisten Hirn läuft auf Hochtouren. Mehr als ein halbes Dutzend «Victory Works» entstehen zurzeit in der Fusion Factory. Der Plan: Mitte 2025 kommen die Skulpturen fertig geformt in Holzkisten nach New York. Dort erledigt Pflugi noch die finalen Arbeiten. Seine signierten «Works» will er dann in den USA ausstellen. Wer weiss, vielleicht kommt dort ja Präsident Trump vorbei? «Der liebt doch Sieger und crazy Sachen!»