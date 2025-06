Er servierte Maltas ESC-Hit «Serving»

Was in Ihrem Leben bereuen Sie?

Eigentlich nichts. Ich habe das Gefühl, alles passiert aus einem bestimmten Grund – und rückblickend war jeder Schritt wichtig, um dort anzukommen, wo ich heute bin. Ich fühle mich im Moment genau am richtigen Ort. Klar, manchmal frage ich mich, ob ich nicht schon früher voll auf das Produzieren hätte setzen sollen. Ich habe lange in Bands gespielt, war als Keyboarder unterwegs und habe Klavier unterrichtet. Auch das habe ich sehr gern gemacht – aber tief in mir wusste ich stets, dass ich Songs schreiben und produzieren will. Es hat einfach etwas Zeit gebraucht, bis ich den Mut hatte, diesen Weg konsequent zu gehen.